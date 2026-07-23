Inspekcija proveravala promene statuta: Izvršena vanredna inspekcija u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, posebna pažnja na izboru budućeg rektora

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu (BU) danas je sproveden vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete u vezi sa postupcima promene Statuta u delu koji se tiče izbora budućeg rektora, saopšteno je iz te institucije.

BU je u objavi na Instagramu naveo da je nadzor pokrenut, kako stoji u saopštenju na sajtu Vlade Srbije, na osnovu navoda u pojedinim medijima u vezi sa postupkom izmene Statuta Univerziteta u delu koji se odnosi na izbor rektora. Iz BU su naveli da smatraju da je od posebnog značaja da se pitanja od interesa za akademsku zajednicu razmatraju na osnovu činjenica i zvaničnih nalaza nadležnih institucija, a ne na osnovu neprovernih tvrdnji i tabloidnih medijskih