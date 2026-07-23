Još jedno odlaganje u Superligi Srbije: Zvezda sledila primer Železničara, pomerila meč protiv Radnika

Železničar je otvorio sezonu odlaganja u Super ligi Srbije zbog evropskih obaveza, a Crvena zvezda se očekivano nadovezala.

Šampion Srbije je pomerio meč protiv Radnika u trećem kolu domaćeg šampionata, koji je trebalo da se igra 1. avgusta. Tako će crveno-beli imati sedam dana odmora između mečeva drugog i trećeg kola kvalifikacija u Ligi šampiona. Rival Zvezdi u ovoj fazi biće bolji iz meča Vikingur (Island) – Hapoel Ber Ševa (Izrael). Po pravilima Superlige Srbije klubovi imaju pravo da traže odlaganje dve utakmice u toku letnjih kvalifikacija. Zanimljivo je da Vojvodina iako ima