Rasprodat „Karađorđe“: Vojvodina će imati ogromnu podršku večeras protiv Ajaksa

Fudbaleri Vojvodine večeras od 20 časova dočekuju Ajaks u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Interesovanje za veliki duel između „stare dame“ i holandskog velikana je veliko. O tome svedoči i objava kluba dva sata pred početak susreta u kojoj se navodi da je stadion „Karađorđe“ rasprodat. A post shared by FK Vojvodina (@fk_vojvodina) – FK Vojvodina izražava veliku zahvalnost svima koji su kupili kartu i na taj način doprineli još jednoj večeri i utakmici koja će se pamtiti – navodi se na instagram profilu FK Vojvodina. Voša će imati ogromnu podršku na