Rok za ulazak u elitnu jedinicu produžen! Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave: Navala je ogromna!

Dnevnik pre 1 sat
Rok za ulazak u elitnu jedinicu produžen! Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave: Navala je ogromna!

BEOGRAD: Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je do 11. avgusta 2026. godine rok za prijavljivanje na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ).

Interesovanje za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata. Kako je saopšteno iz MUP-a, rok je produžen kako bi postupak selekcije bio sproveden što kvalitetnije i efikasnije. U obzir su uzeti period godišnjih odmora, ali i činjenica da je određeni broj kandidata predao nepotpunu dokumentaciju. Dodatno vreme omogućava svim
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Konkurs za prijem u SAJ produžen do 11. avgusta

Konkurs za prijem u SAJ produžen do 11. avgusta

Jugmedia pre 23 minuta
Niko neće u Žmirićeve specijalce: Šta se krije iza produžetka konkursa za prijem u SAJ?

Niko neće u Žmirićeve specijalce: Šta se krije iza produžetka konkursa za prijem u SAJ?

Nova pre 48 minuta
Slab odziv na konkurs za SAJ: Broj prijavljenih znatno manji nego prošle godine

Slab odziv na konkurs za SAJ: Broj prijavljenih znatno manji nego prošle godine

N1 Info pre 1 sat
Produžen rok za prijavu kandidata za radno mesto "specijalac" u SAJ-u

Produžen rok za prijavu kandidata za radno mesto "specijalac" u SAJ-u

RTV pre 1 sat
Konkurs za prijem u SAJ produžen do 11. avgusta, za 22 mesta podnete 134 prijave

Konkurs za prijem u SAJ produžen do 11. avgusta, za 22 mesta podnete 134 prijave

Serbian News Media pre 1 sat
Ogromna navala za ulazak u elitnu jedinicu: Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave, rok produžen

Ogromna navala za ulazak u elitnu jedinicu: Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave, rok produžen

RINA pre 2 sata
Produžen rok za prijavu kandidata za prijem u SAJ

Produžen rok za prijavu kandidata za prijem u SAJ

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSAJ

Društvo, najnovije vesti »

Plate zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu pod znakom pitanja

Plate zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu pod znakom pitanja

Danas pre 23 minuta
Hidrolog RHMZ-a: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Hidrolog RHMZ-a: Nepovoljna hidrološka situacija na Dunavu, najniži vodostaj u poslednjih pola veka

Danas pre 53 minuta
U crkvenoj „sivoj zoni“: SPC je dva puta kaznio bivšeg vladiku Justina

U crkvenoj „sivoj zoni“: SPC je dva puta kaznio bivšeg vladiku Justina

Danas pre 43 minuta
Grad koji izgleda kao da je nacrtan šestarom: Dansko naselje koje već 60 godina zbunjuje i oduševljava svet

Grad koji izgleda kao da je nacrtan šestarom: Dansko naselje koje već 60 godina zbunjuje i oduševljava svet

Danas pre 53 minuta
Ministarstvo prosvete sprovelo vanredni inspekcijski nadzor na Univerzitetu u Beogradu

Ministarstvo prosvete sprovelo vanredni inspekcijski nadzor na Univerzitetu u Beogradu

Danas pre 3 minuta