Rok za ulazak u elitnu jedinicu produžen! Za samo 22 mesta u SAJ-u već stigle 134 prijave: Navala je ogromna!

BEOGRAD: Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je do 11. avgusta 2026. godine rok za prijavljivanje na javni konkurs za prijem kandidata na radno mesto „specijalac“ u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ).

Interesovanje za ulazak u elitni sastav srpske policije izuzetno je veliko – za samo 22 radna mesta do sada su podnete čak 134 prijave, što znači da se za jednu poziciju nadmeće više od šest kandidata. Kako je saopšteno iz MUP-a, rok je produžen kako bi postupak selekcije bio sproveden što kvalitetnije i efikasnije. U obzir su uzeti period godišnjih odmora, ali i činjenica da je određeni broj kandidata predao nepotpunu dokumentaciju. Dodatno vreme omogućava svim