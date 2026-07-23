Ubedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa u Novom Sadu: U skladu sa rejtingom

Dnevnik pre 1 dan
Ubedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa u Novom Sadu: U skladu sa rejtingom

Pobedom protiv Vojvodine na „Karađorđu“ od 4:1 fudbaleri Ajaksa krupnim korakom zakoračili su ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Uprkos porazu navijači sa popunjenih tribina stadiona aplauzima su ispratili pokušaj Vošinih igrača da se sopstvenim maksimumom suprotstave višestrukom holandskom i evropskom šampionu. Uočljiv kvalitet na strani gostujućeg tima nije ostavljao realan prostor za bilo šta više u odnosu na rezultat koji sam po sebi svedoči o odnosu snaga na terenu. Zahvaljujući raspoloženom golmanu Draganu Rosiću, pobeda Ajaksa nije izražena i ubedljivijom razlikom. Napadački i bez
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