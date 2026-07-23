Tramvaj u Pariskoj ostaje, osam kružnih tokova od Pupinovog mosta ka Novom Beogradu nastaje - I još jedan na Autokomandi

Autokomanda (Foto: hpgruesen/Pixabay) Kada je reč o saobraćajnim planovima i idejama za saobraćajne projekte u Beogradu mnogo toga se najavljuje i menja, ali jedno je već duže konstanta - kružni tokovi, pogotovu izgradnja novih gde god je to moguće i gde god se za to ukaže prilika.

Novi, i to ne jedan, već njih osam u nizu u narednom periodu nići će na potezu od Zemuna ka Novom Beogradu. Naime, od Pupinovog mosta u Zemunu do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno ukupno osam raskrsnica, najavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Kako je istakao, to je "jedan izuzetno kompleksan projekat", svojevrsni dodatni unutrašnji magistralni prsten, napomenjuvši da bi u toku jeseni trebalo da počnu radovi koji će trajati trajaće