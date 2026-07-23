Cena nafte prvi put od maja iznad 100 dolara: Rastu strahovi zbog Bliskog istoka

Euronews pre 1 sat  |  Autor: CNN
Cena nafte prvi put od maja iznad 100 dolara: Rastu strahovi zbog Bliskog istoka

Cena nafte je prvi put od maja premašila 100 dolara po barelu, jer sve širi sukob na Bliskom istoku preti da dodatno ograniči globalne zalihe.

Brent sirova nafta, koja predstavlja globalni referentni standard, skočila je u četvrtak za više od 6%, nakratko dostigavši 100,14 dolara po barelu, pre nego što je blago pala. West Texas Intermediate (WTI), referentna američka vrsta sirove nafte, porasla je za gotovo 5%, na 90,98 dolara po barelu. Strahovi u vezi sa globalnim snabdevanjem naftom ponovo rastu nakon što su jemenski pobunjenici Huti napali saudijske brodove u Crvenom moru, čime prete da zatvore
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