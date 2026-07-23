Lavrov i Rubio ponovo za istim stolom: U Manili počeo novi sastanak šefova diplomatija

Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Marko Rubio započeli su danas sastanak u Manili na marginama skupa ASEAN-a, preneo je jutros Interfaks.

Kako navodi agencija, dve grupe novinara iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, po 10 predstavnika sa svake strane, puštene su u salu za pregovore pošto su Lavrov i Rubio već zauzeli mesta za stolom. Diplomatski izvor rekao je novinarima da su Sjedinjene Američke Države bile domaćin sastanka i njegov inicijator. Medijima je bilo dozvoljeno da snime početak susreta, nakon čega su američki novinari pokušali da postave pitanja. Jedan od njih upitao je Rubija da li