Lavrov i Rubio ponovo za istim stolom: U Manili počeo novi sastanak šefova diplomatija

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
Lavrov i Rubio ponovo za istim stolom: U Manili počeo novi sastanak šefova diplomatija

Ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i Marko Rubio započeli su danas sastanak u Manili na marginama skupa ASEAN-a, preneo je jutros Interfaks.

Kako navodi agencija, dve grupe novinara iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, po 10 predstavnika sa svake strane, puštene su u salu za pregovore pošto su Lavrov i Rubio već zauzeli mesta za stolom. Diplomatski izvor rekao je novinarima da su Sjedinjene Američke Države bile domaćin sastanka i njegov inicijator. Medijima je bilo dozvoljeno da snime početak susreta, nakon čega su američki novinari pokušali da postave pitanja. Jedan od njih upitao je Rubija da li
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