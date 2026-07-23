Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi, Đedović: Sačuvaćemo snabdevanje

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je danas naftnim kompanijama, koje su podnele zahtev, korišćenje operativnih rezervi evro dizela u cilju obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, a resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović je izjavila da operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi. "Usled sve složenije situacije na svetskom tržištu, otežanog uvoza zbog niskog vodostaja reka u