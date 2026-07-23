Tri osobe povređene u nesreći kod Čačka, dvanaestogodišnji dečak teško

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Tanjug
Tri osobe povređene u nesreći kod Čačka, dvanaestogodišnji dečak teško

Tri osobe povređene su večeras, od kojih dečak (12) teško, u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka.

Iz Opšte bolnice u Čačku je saopšteno da je dečak sa konstatovanim teškim telesnim pvredama primljen u jedinicu intenzivne nege, dok su druge dve povređene osobe koje su primljene u Urgentni centar stabilno. Kako je prenela RINA, do nesreće je došlo kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario drugim vozilom Saobraćaj se na ovoj deonici Ibarske magistrale odvija naizmenično.
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