EPS: Ova godina jedna od najlošijih za hidroelektrane zbog suše, snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
EPS: Ova godina jedna od najlošijih za hidroelektrane zbog suše, snabdevanje strujom stabilno uprkos niskom vodostaju Dunava

Elektroptivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da suša i niski dotoci na Dunavu veoma nepovoljno utiču na rad u hidroelektranama „Đerdap 1“ i „Đerdap 2“, zbog čega će proizvodnja struje na Dunavu ove godine, prema trenutnoj situaciji, biće jedna od najlošijih u istoriji.

Ipak istakli su da je uprkos tome snabdevanje električnom energijom stabilno i da nema razloga za brigu. Nakon 2025. godine, koja je od početka rada najveće domaće hidroelektrane bila istorijski najlošija i po dotoku i po proizvodnji, i trenutna situacija je izuzetno hidrološki teška, rečeno je RTS-u u EPS-u. „Uprkos tome što su svi revitalizovani agregati u hidroelektrani ‘Đerdap 1’ potpuno pogonski spremni i koriste svaku kap Dunava da je pretvore u energiju,
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