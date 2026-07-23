Partizan zgazio Luksemburžane: Zubairu režirao evropsku rapsodiju u Humskoj!

Hot sport pre 23 minuta
Partizan zgazio Luksemburžane: Zubairu režirao evropsku rapsodiju u Humskoj!

Crno-beli su sa 4:0 savladali Unu Štrasen, a Ibrahim Zubairu obeležio je evropski debi Saše Ilića sa dva gola i asistencijom.

Partizan je napravio ogroman korak ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto je u Humskoj savladao Unu Štrasen sa ubedljivih 4:0. Crno-beli su opravdali ulogu favorita, a junak večeri bio je Ibrahim Zubairu sa dva pogotka i asistencijom. Ekipa Saše Ilića do prednosti je stigla već u petom minutu. Posle promene strane lopta je došla do Milana Roganovića, koji je centrirao ka Zubairuu. Fudbaler iz Gane prosledio ju je do Erika Kojzeka, a napadač
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Partizanov "poker" golova u Humskoj – Zubairu i društvo ubedljivi protiv Luksemburžana

Partizanov "poker" golova u Humskoj – Zubairu i društvo ubedljivi protiv Luksemburžana

RTS pre 28 minuta
Saša Ilić za RTS: Bilo je stvari koje igrači Partizana ne bi trebalo da rade

Saša Ilić za RTS: Bilo je stvari koje igrači Partizana ne bi trebalo da rade

RTS pre 9 minuta
Ilić otreznio sve: „Lepa pobeda za nas, ali Partizan je daleko od onoga kakav ja želim da bude!“

Ilić otreznio sve: „Lepa pobeda za nas, ali Partizan je daleko od onoga kakav ja želim da bude!“

Hot sport pre 3 minuta
Saša Ilić bolji debi pred grobarima nije mogao da ima! Pogledajte kako je Parni valjak pregazio Luksemburžane u Humskoj ulici…

Saša Ilić bolji debi pred grobarima nije mogao da ima! Pogledajte kako je Parni valjak pregazio Luksemburžane u Humskoj ulici! video

Kurir pre 3 minuta
„Samo Rosić?!“: Tanjga se nije pojavio na press konferenciji!

„Samo Rosić?!“: Tanjga se nije pojavio na press konferenciji!

Sport klub pre 29 minuta
Ilić: Bilo je stvari koje igrači ne smeju da rade, ali…

Ilić: Bilo je stvari koje igrači ne smeju da rade, ali…

Sport klub pre 13 minuta
Fudbaleri Partizana ubedljivo pobedili UNA Štrasen u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za LK

Fudbaleri Partizana ubedljivo pobedili UNA Štrasen u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za LK

Radio sto plus pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićFudbalPartizanGana

Sport, najnovije vesti »

Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Saša Ilić: „Treba nam vremena da Partizan bude onakav kakav želim“

Danas pre 4 minuta
Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Tanjga: „Zaslužena pobeda, možda malo previsoka“

Danas pre 54 minuta
Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Selektor Veljko Paunović i Dušan Tadić zajedno u Novom Sadu (FOTO)

Danas pre 2 sata
Bez pobednika u meču potencijalnih rivala Partizana

Bez pobednika u meču potencijalnih rivala Partizana

Danas pre 3 sata
Luka Modrić odlaže penziju: Hrvat potpisao novi jednogodišnji ugovor

Luka Modrić odlaže penziju: Hrvat potpisao novi jednogodišnji ugovor

Danas pre 4 sati