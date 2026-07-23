Partizan zgazio Luksemburžane: Zubairu režirao evropsku rapsodiju u Humskoj!

Crno-beli su sa 4:0 savladali Unu Štrasen, a Ibrahim Zubairu obeležio je evropski debi Saše Ilića sa dva gola i asistencijom.

Partizan je napravio ogroman korak ka trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto je u Humskoj savladao Unu Štrasen sa ubedljivih 4:0. Crno-beli su opravdali ulogu favorita, a junak večeri bio je Ibrahim Zubairu sa dva pogotka i asistencijom. Ekipa Saše Ilića do prednosti je stigla već u petom minutu. Posle promene strane lopta je došla do Milana Roganovića, koji je centrirao ka Zubairuu. Fudbaler iz Gane prosledio ju je do Erika Kojzeka, a napadač