Tanjga brutalno iskren: „Igrači Ajaksa su jednostavno pokazali moć i kvalitet!“

Hot sport pre 1 sat
Tanjga brutalno iskren: „Igrači Ajaksa su jednostavno pokazali moć i kvalitet!“

Trener Vojvodine nije tražio opravdanja posle poraza od Ajaksa i poručio da Novosađane već čekaju novi teški izazovi.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga nije tražio opravdanja posle poraza od Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, već je otvoreno priznao da je holandski velikan pokazao razliku u kvalitetu. Novosađani su u pojedinim delovima prvog poluvremena uspevali da zaprete i stvaraju prilike, ali nisu uspeli da zadrže ritam protiv ekipe koja je svaki ozbiljniji propust kažnjavala. Tanjga je posle utakmice posebno istakao upravo moć protivnika i
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