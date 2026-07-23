Tanjga brutalno iskren: „Igrači Ajaksa su jednostavno pokazali moć i kvalitet!“

Trener Vojvodine nije tražio opravdanja posle poraza od Ajaksa i poručio da Novosađane već čekaju novi teški izazovi.

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga nije tražio opravdanja posle poraza od Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, već je otvoreno priznao da je holandski velikan pokazao razliku u kvalitetu. Novosađani su u pojedinim delovima prvog poluvremena uspevali da zaprete i stvaraju prilike, ali nisu uspeli da zadrže ritam protiv ekipe koja je svaki ozbiljniji propust kažnjavala. Tanjga je posle utakmice posebno istakao upravo moć protivnika i