Veliko pojačanje: Barselonina ozbiljna akvizicija pod košem!

Hot sport pre 4 sati
Veliko pojačanje: Barselonina ozbiljna akvizicija pod košem!

Barselona je nastavila sa rekonstrukcijom ekipe za novu sezonu, a najnovije pojačanje katalonskog velikana je Olek Balcerovski.

Poljski centar zvanično je postao novi član „blaugrane“, nakon što je prethodno završio saradnju sa Unikahom iz Malage. Dvadesetpetogodišnji košarkaš potpisao je ugovor do 30. juna 2028. godine i biće deo ekipe koju će od naredne sezone predvoditi Aleksandar Sekulić. Barselona je tako dobila visokog igrača koji bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu u reketu, ali i iskustvo igranja na najvećoj evropskoj sceni. Balcerovski je rođen 19. novembra 2000. godine u
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