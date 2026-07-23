Država najavljuje više kamera i strožu kontrolu saobraćaja

Na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja najavljeno je proširenje sistema automatske detekcije saobraćajnih prekršaja i nastavak digitalizacije rada saobraćajne policije. Vlada Srbije navodi da će cilj novih mera biti povećanje bezbednosti na putevima.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da bezbednost saobraćaja ostaje jedan od prioriteta Vlade, ocenjujući da su preventivne mere, kontrola saobraćaja i primena novih tehnologija doprinele smanjenju broja saobraćajnih nezgoda. Na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, razgovarano je o daljem razvoju elektronskih usluga, proširenju sistema automatskog evidentiranja prekršaja i primeni savremenih