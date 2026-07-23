AMSS: Očekuje se veći intenzitet saobraćaja pred vikend, na prelazu Gradina čeka se oko 20 minuta

Pred početak vikenda očekuje se povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Putnička vozila od jutros se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko 20 minuta na graničnom prelazu Gradina.

Foto: Srđan Ilić Veći broj vozila može se od danas očekivati na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Radovi su u toku na brojnim deonicama.