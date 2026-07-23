Đurić: Srbija želi snažnije veze sa zemljama Jugoistočne Azije

Insajder pre 2 sata  |  FoNet
Đurić: Srbija želi snažnije veze sa zemljama Jugoistočne Azije

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić danas je, na sastancima u okviru Samita Asocijacije naroda Jugoistočne Azije (ASEAN), izjavio da je jačanje političke i ekonomske saradnje sa zemljama Jugoistočne Azije jedan od strateških prioriteta Srbije, imajući u vidu rastući globalni značaj tog regiona i njegov uticaj na svetske ekonomske tokove.

Foto: Tanjug/MSP Đurić je istakao da je prvi cilj posete Manili unapređenje bilateralnih odnosa sa Filipinima i drugim državama regiona, podsetivši da je ekonomska razmena Srbije sa zemljama ASEAN prošle godine premašila 1,3 milijarde evra, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. On je naveo da Srbija želi da dodatno razvija saradnju sa Filipinima, Vijetnamom, Laosom, Mjanmarom, Kambodžom, Singapurom, Indonezijom i Malezijom, kao i da će na poziv
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