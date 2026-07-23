Mere zbog afričke kuge svinja na teritoriji opština Obrenovac i Palilula

Insajder pre 3 sata  |  Tanjug
Mere zbog afričke kuge svinja na teritoriji opština Obrenovac i Palilula

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavila je rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih svinja na teritoriji grada Beograda, opština Obrenovac i Palilula.

Foto: Unsplash/Pascal Debrunner Kako je objavljeno na sajtu grada Beograda, u skladu sa aktuelnom situacijom u regionu i opasnosti od širenja ove zarazne bolesti, a na osnovu ovih rešenja, preduzimaju se odgovarajuće mere koje se, između ostalog, odnose na eutanaziju svinja koju vrše stručna lica, kao i na neškodljivo uklanjanje leševa zakopavanjem na propisan način. U skladu sa rešenjima, potrebno je angažovanje lokalne samouprave u smislu stavljanja na
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