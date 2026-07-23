Vujić o rušenju vikendica Srba na Gazivodama: Evropska komisija hitno da preispita rad pravosuđa u Prištini

Insajder pre 2 sata  |  FoNet
Vujić o rušenju vikendica Srba na Gazivodama: Evropska komisija hitno da preispita rad pravosuđa u Prištini

Ministar pravde Nenad Vujić osudio je danas rušenje vikendica u vlasništvu Srba na području Gazivoda, ocenivši da je reč o ozbiljnom ugrožavanju prava svojine i vladavine prava.

Foto: Srđan Ilic Vujić je pozvao Evropsku komisiju da hitno preispita rad pravosuđa u Prištini i zatraži doslednu zaštitu prava svojine i efikasnu sudsku zaštitu Srba, uz ocenu da bi u suprotnom trebalo preispitati dalju podršku Evropske unije tom pravosudnom sistemu. On je naveo da će Ministarstvo pravde, zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, nastaviti da pruža pravnu podršku oštećenim građanima i o slučajevima obavestiti Evropsku komisiju, institucije EU
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