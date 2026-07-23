Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene se pobunile zbog jedne stvari

Kurir pre 1 sat
Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene…

Vlasti Tokija pozvale su zaposlene da tokom letnjih vrućina na posao dolaze u ležernijoj odeći, uključujući majice, patike i šorceve, ali je preporuka izazvala podeljene reakcije.

Dok jedni smatraju da je takva promena neophodna zbog rekordnih temperatura, deo žena tvrdi da im nije prijatno zbog izloženih i dlakavih nogu muških kolega. Kampanju "Tokyo Cool Biz" pokrenula je guvernerka Tokija Juriko Koike sa ciljem da se dugogodišnja inicijativa prilagodi ekstremnim vrućinama i smanji potrošnja energije. Preporuka nije obavezujuća, ali je otvorila pitanje različitih standarda za muškarce i žene u poslovnom okruženju. Pojedine Japanke ističu
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Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene…

Da li je u redu da muškarci u šortsevima dolaze na posao? Kompanija zbog vrućina dozvolila zaposlenima ležerniju odeću, a žene se pobunile zbog jedne stvari

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