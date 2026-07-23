EU kaznila Gugl sa 890 miliona evra: Evo gde je tehnološki div zabrljao

Ovu odluku Komisija je donela pošto je utvrdila da je američki tehnološki gigant zloupotrebio svoj dominantni položaj favorizovanjem sopstvenih usluga na pretraživaču i ograničavanjem preusmeravanja korisnika na jeftinije opcije van prodavnice Gugl plej.

Prva kazna, u iznosu od 460 miliona evra, odnosi se na spornu praksu u kojoj je Gugl u rezultatima pretrage davao istaknutije mesto, napredne filtere i vizuelnu prednost sopstvenim servisima za kupovinu, hotele, transport i sportske rezultate u odnosu na konkurentske usluge trećih strana. Druga kazna od 430 miliona evra izrečena je zbog sprečavanja programera aplikacija da besplatno informišu korisnike o jeftinijim ponudama i alternativnim kanalima kupovine izvan