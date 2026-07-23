Haos zbog odluke u Nišu! Tončev naplaćuje ulaz samo za Zvezdu i Partizan: "Ne želimo one koji navijaju protiv nas!"

Predsednik fudbalskog kluba Radnički iz Niša Ivica Tončev saopštio je danas da će ulaz na stadion "Čair" za sve utakmice tog kluba u predstojećoj sezoni biti besplatne, osim za mečeve sa Crvenom zvezdom i Partizanom.

U saopštenju za medije Tončev je rekao da za utakmice protiv Crvene zvezde i Partizana na stadion "Čair" dolazi najmanje Nišlija koji navijaju za Radnički, odnosno da su na tribinama su pre svega navijači protivničkih timova. "Zato ćemo tada naplaćivati ulaz. Ne želimo da slobodno uđu oni koji će navijati protiv nas. To je zaista čudno, nigde u Evropi, u svetu, ne postoji grad gde se ne navija za svoj klub", istakao je Tončev. Fudbaleri Radničkog će u subotu od