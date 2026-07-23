Jedan gest može nekome spasiti život! Velika akcija davanja krvi u Kragujevcu, evo gde i kada možete da pomognete

Kurir pre 0 minuta
Jedan gest može nekome spasiti život! Velika akcija davanja krvi u Kragujevcu, evo gde i kada možete da pomognete

Velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana danas u Kragujevcu, a svi zdravi punoletni građani koji ispunjavaju uslove moći će da daju krv u hotelu "Kragujevac".

Akciju u četvrtak, 23. jula, od 9 do 16 časova organizuju Crveni krst i Bolnička banka krvi UKC Kragujevac, uz podršku gradske uprave. Cilj je da se tokom letnjih meseci obezbede stabilne zalihe krvi. Današnje prikupljanje krvi deo je 22. Letnje kampanje koju organizuju Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije, a ovogodišnji slogan kampanje je "Ovog leta ostavi trag koji traje". Na području Kragujevca biće organizovana još jedna akcija davanja krvi,
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Jedan gest može nekome spasiti život! Velika akcija davanja krvi u Kragujevcu, evo gde i kada možete da pomognete

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