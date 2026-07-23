"Još nisu patili dovoljno" Tramp razmatra masovni napad na Iran! "Blizu sam donošenja odluke, svi smo spremni na to"

Kurir pre 0 minuta  |  Axios)
"Još nisu patili dovoljno" Tramp razmatra masovni napad na Iran! "Blizu sam donošenja odluke, svi smo spremni na to"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak za Aksios da ozbiljno razmatra pokretanje ponovno pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu.

Prema njegovim rečima, planirani napadi bili bi još razorniji od onih izvedenih u okviru ranije operacije " Epski bes". U kratkom razgovoru, Tramp je priznao da bi takav potez povukao dalekosežne posledice, ali je naglasio da konačna odluka još nije doneta, niti je precizirao vremenski okvir za njeno donošenje. Dvojica neimenovanih američkih zvaničnika potvrdila su da zvanična naredba vojsci još nije izdata. - Razmatram masovni napad. Veći nego ikada ranije. Blizu
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