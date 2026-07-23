"Moja najlepša sestrica se porodila" Nina i Luna Đogani objavile emotivnu poruku i javno se obratile Editi: Neka vas Bog čuva...

Edita Aradinović se nedavno porodila i na svet donela devojčicu.

Njene sestre Nina i Luna Đogani javno su joj čestitale rođenje ćerkice. Luna je objavila na Instagramu emotivnu poruku Editi, a pevačica je odmah poselila na svom profilu i uzvratila lepe reči. - Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva - napisala je Luna, a Edita joj je odgovorila: - Volim te Luna moja, sve znaš. Nina je takođe na Instagramu čestitala Editi i