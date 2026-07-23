Navodnjavaće se 1.700 hektara oranica: Uskoro kraj radova na kanalima kod Sivca i Kljajićeva (foto)

Kurir pre 1 sat  |  Dnevnik.rs
Navodnjavaće se 1.700 hektara oranica: Uskoro kraj radova na kanalima kod Sivca i Kljajićeva (foto)

Radovi na uređenju oko 30 kilometara kanalske mreže na području Sivca i Kljajićeva privode se kraju, saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Završetkom ovog posla biće omogućeno navodnjavanje oko 1.700 hektara poljoprivrednog zemljišta. U JVP „Vode Vojvodine“ navode da su radovi deo velikog projekta izgradnje dvonamenskih sistema koji se realizuje širom Vojvodine, a čiji je cilj da kanali, osim za odvodnjavanje, tokom letnjih meseci služe i za navodnjavanje, prenosi SOinfo. org. Uređenje kanala obuhvata pripremne radove, uklanjanje vegetacije sa inspekcionih staza i iz korita kanala, košenje i
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