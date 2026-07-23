Pali tapkaroši: Liverpul izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na stadion zbog preprodaje ulaznica

Kurir pre 30 minuta
Pali tapkaroši: Liverpul izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na stadion zbog preprodaje ulaznica

Fudbalski klub Liverpul saopštio je da je izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na njegov stadion i 115 zabrana na neodređeno vreme zbog ilegalne preprodaje ulaznica, nakon zajedničke akcije sa policijom Mersisajda, preneli su danas britanski mediji.

U okviru istrage zaplenjena je imovina vredna više od 1,2 miliona funti, koja je povezana sa organizovanom preprodajom karata i pranjem novca stečenog tim kriminalnim aktivnostima. Akcija policije sprovedena je uporedo sa kampanjom Liverpula protiv preprodavaca ulaznica, kako na internetu, tako i na stadionu. "Ovo je sjajan primer saradnje policije i Fudbalskog kluba Liverpul u interesu navijača i šire javnosti. Uvek ćemo preduzimati mere kako bismo zaštitili prave
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Pali tapkaroši: Liverpul izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na stadion zbog preprodaje ulaznica

Pali tapkaroši: Liverpul izrekao 432 doživotne zabrane dolaska na stadion zbog preprodaje ulaznica

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