Pobili 14 Srba, zverski ih masakrirali, pa tela poređali u krug! Zločin pod nosom britanskih jedinica Kfora sramno zataškan i zatvoren kao da se nije ni desio!

Kurir pre 26 minuta
Pobili 14 Srba, zverski ih masakrirali, pa tela poređali u krug! Zločin pod nosom britanskih jedinica Kfora sramno zataškan i…

Pre 27 godina, 23. jula 1999. godine, u selu Staro Gracko kod Lipljana počinjen je jedan od najvećih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga.

Na svirep i mučki način ubijeno je 14 srpskih žetelaca dok su se vraćali sa poljoprivrednih radova, nakon završene žetve i sakupljanja žita. Zločin se dogodio u ataru sela Bujance, dvadesetak kilometara južno od Prištine, uveče, nekoliko minuta posle 21 časa. Prema navodima iz istrage, žeteoci su najverovatnije napadnuti iz zasede tokom povratka sa njiva. Ubijeni su Milovan Jovanović (1969), Jovica Živić (1970), Radovan Živić (1967), Andrija Odalović (1967),
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za 14 ubijenih Srba iz Starog Grackog, najmlađa žrtva imala 17 godina

Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za 14 ubijenih Srba iz Starog Grackog, najmlađa žrtva imala 17 godina

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Počinioci masakra nad Srbima nisu privedeni pravdi Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema odgovornih za zločin u Starom…

Počinioci masakra nad Srbima nisu privedeni pravdi Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema odgovornih za zločin u Starom Grackom

Dnevnik pre 6 minuta
Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom

Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom

Euronews pre 41 minuta
Najmlađa žrtva imala samo 17 godina Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom

Najmlađa žrtva imala samo 17 godina Kancelarija za KiM: Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom

Blic pre 46 minuta
Pre 27 godina počinjen masakr u Starom Grackom, za ubistvo 14 Srba niko nije odgovarao

Pre 27 godina počinjen masakr u Starom Grackom, za ubistvo 14 Srba niko nije odgovarao

Euronews pre 1 sat
Staro Gracko, 27 godina od ubistva 14 žetelaca – zločin koji nikad nije rasvetljen

Staro Gracko, 27 godina od ubistva 14 žetelaca – zločin koji nikad nije rasvetljen

RTS pre 1 sat
Kancelarija za KiM: "Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom"

Kancelarija za KiM: "Ni posle 27 godina nema pravde za ubijene Srbe u Starom Grackom"

B92 pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaLipljanStaro GrackoPrištinamasakr

Društvo, najnovije vesti »

Nova pravila za avio-putnike: Šta se menja za građane Srbije i ko ima pravo na odštetu (VIDEO)

Nova pravila za avio-putnike: Šta se menja za građane Srbije i ko ima pravo na odštetu (VIDEO)

Insajder pre 26 minuta
Motociklista teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, prebačen u Klinički centar na reanimaciju

Motociklista teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, prebačen u Klinički centar na reanimaciju

N1 Info pre 21 minuta
Motociklista teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, prebačen u Klinički centar na reanimaciju

Motociklista teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, prebačen u Klinički centar na reanimaciju

Insajder pre 21 minuta
Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

Konkurs za SAJ produžen do 11. avgusta

N1 Info pre 11 minuta
Ministar Vang Ji u Manili: Kina spremna da unapredi saradnju sa ASEAN u korist regiona

Ministar Vang Ji u Manili: Kina spremna da unapredi saradnju sa ASEAN u korist regiona

Beta pre 11 minuta