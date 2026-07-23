Pobili 14 Srba, zverski ih masakrirali, pa tela poređali u krug! Zločin pod nosom britanskih jedinica Kfora sramno zataškan i zatvoren kao da se nije ni desio!

Pre 27 godina, 23. jula 1999. godine, u selu Staro Gracko kod Lipljana počinjen je jedan od najvećih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji od dolaska međunarodnih snaga.

Na svirep i mučki način ubijeno je 14 srpskih žetelaca dok su se vraćali sa poljoprivrednih radova, nakon završene žetve i sakupljanja žita. Zločin se dogodio u ataru sela Bujance, dvadesetak kilometara južno od Prištine, uveče, nekoliko minuta posle 21 časa. Prema navodima iz istrage, žeteoci su najverovatnije napadnuti iz zasede tokom povratka sa njiva. Ubijeni su Milovan Jovanović (1969), Jovica Živić (1970), Radovan Živić (1967), Andrija Odalović (1967),