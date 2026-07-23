Velika investicija u Gornjem Milanovcu: Više od dva miliona evra za nove puteve, brojna sela i naselja dobijaju bolju infrastrukturu

U opštini Gornji Milanovac u toku su opsežni radovi na unapređenju lokalne infrastrukture.

Među značajnijim investicijama jeste i obnova putne mreže, za šta su zahvaljujući podršci sa republičkog nivoa obezbeđena sredstva od preko dva miliona evra. Reč je o asfaltiranju i sanaciji lokalnih puteva koji su služili kao alternativni pravci tokom izgradnje pristupne saobraćajnice. - Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da obavestim naše sugrađane da smo od države uspeli da dobijemo preko dva miliona evra za asfaltiranje lokalnih puteva. Želim da se zahvalim