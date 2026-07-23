Studenti, SNS i opozicija: Šta se ove nedelje dešava u kampanji pre kampanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas najavio parlamentarne izbore između oktobra i novembra, a predsedničke nešto kasnije. Kampanja pre kampanje svakako traje: studenti najavljuju dolaske u još mesta kako bi razgovarali sa građanima, Vučić se pohvalio sa 7200 prijava na njegovom portalu „Ko si bre ti“, a Vladimir Đukanović ga unapred kandiduje za premijera. Deo opozicije daje svoje poverenje studentima, deo je siguran u njihov neuspeh.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da će pre kraja godine biti održani parlamentarni izbori, u oktobru ili novembru, dok će predsednički biti nešto kasnije. „Ne mogu to sam da učinim, to ću da učinim nakon što Vlada obavesti Skupštinu. Za očekivati je da budu održani u oktorbru ili novembru, to znači da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra… Već sam rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori, ja svoju reč držim, a na narodu je da