Dušan Tadić dolazi na Vojvodina - Ajaks: Dok traži novi klub, gledaće onaj koji najviše voli

Mondo pre 8 minuta  |  Dušan Ninković
Dušan Tadić dolazi na Vojvodina - Ajaks: Dok traži novi klub, gledaće onaj koji najviše voli

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije u fudbalu Dušan Tadić zvanično još nema klub za narednu sezonu, a potragu za ekipom u kojoj će igrati kratko će prekinuti - da bi gledao meč dva tima za koja je svojevremeno igrao.

Tadić će biti na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu u četvrtak uveče, kada Vojvodina i Ajaks budu igrali prvi meč drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Zapravo, čitava porodica Tadić gledaće meč kluba u kojem je Dušan prvi put zaigrao seniorski fudbal i kluba u kojem je pružao možda i najbolje partije u svojoj karijeri. Pored Dušana Tadića tu će biti i njegov otac, ali i naslednici koji poslednjih godina redovno prate tatine utakmice. Meč Vojvodine i
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