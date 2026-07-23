Edita objavila prvu sliku s bebom nakon porođaja: Ćerki dala moćno ime, pa otkrila kako se oseća

Naša popularna pevačica Edita Aradinović porodila se juče i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia.

Ponosna mama se oglasila ovog jutra na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj svoju naslednicu drži za nogice. Pogledajte fotografiju koja je raznežila sve: "Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge" - napisala je Edita uz smajlije, otkrivši time da je u dobrom raspoloženju. "Zoia 22.07.2026. Hvala vam dobri ljudi. Ovaj osećaj je nezamenjiv!" dodala je pevačica. Podsetimo, Edita se porodila u