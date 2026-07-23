"Ulazili su kardiohirurzi, ortopedi, opšti hirurzi...": Doktor sa VMA otkriva detalje noći u kojoj niko nije spavao

Mondo pre 8 minuta  |  Jovana Radovanović
"Ulazili su kardiohirurzi, ortopedi, opšti hirurzi...": Doktor sa VMA otkriva detalje noći u kojoj niko nije spavao

Jutros, nešto posle 3 časa, došlo je do saobraćajne nezgode kod kružnog toka Ušće na Novom Beogradu, u kojoj je jedna ženska osoba povređena.

Inače, lekari VMA imali su burnu noć, sa puno infarkta i saniranja raznih povreda građana. Udes se dogodio kod u 3.35 časova, a mlađa ženska osoba prevezena je u Urgentni centar. Kako otkriva dežurni dr Predrag Krstić sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu za RTS, devojka je tom prilikom zadobila prelom butne kosti i povrede male karlice. U toku je ortopedsko zbrinjavanje. Prethodnog dana mlađi muškarac pao je sa motora i zadobio povredu slezine, tačnije pucanje
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