Velika promena za dobijanje turističkih vaučera: Samo jedna grupa građana ima pravo na 10.000 dinara

Država uvodi nove uslove za dodelu turističkih vaučera od po 10.000 dinara, koji će ove godine biti namenjeni isključivo penzionerima sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara.

To je glavna novina u novom ciklusu podele 30.000 vaučera za odmor u Srbiji, koji počinje 3. avgusta. Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će uz početak podele biti usvojena i nova uredba kojom se menjaju dosadašnji uslovi za korišćenje vaučera. Kako je objasnio, odluka da pravo na vaučere imaju penzioneri sa penzijom do 80.000 dinara doneta je na osnovu dosadašnje prakse, prema kojoj su upravo oni bili najbrojniji korisnici ovog programa. Nakon