Vojvodina - Ajaks, uživo: Četvrti gol pao u Novom Sadu

Mondo pre 22 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Vojvodina - Ajaks, uživo: Četvrti gol pao u Novom Sadu

Vojvodina dočekuje Ajaks u Ligi konferencija i pokušaće da napravi iznenađenje.

Holandski tim ima ulogu favorita u ovom dvomeču, ali će srpska ekipa probati da ih iznenadi uz podršku publike na "Karađorđu". Dešavanja na meču pratite na MONDU. Izlaze Dolberg i Klasen, ulaze Konadu (2006. godište) i Ouzan (2009. godište). Nova promena Tanjge, umesto Njegoša Petrovića ulazi Dragan Kokanović - 3:1 je za Ajaks i dalje. Prve promene u ekipi Ajaksa, Glok je izašao iz igre, zamenio ga je Mokio, dok je Kajo Enrike ušao umesto Vajndala. Vojvodina je
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