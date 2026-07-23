Vojvodina - Ajaks, uživo: Četvrti gol pao u Novom Sadu

Vojvodina dočekuje Ajaks u Ligi konferencija i pokušaće da napravi iznenađenje.

Holandski tim ima ulogu favorita u ovom dvomeču, ali će srpska ekipa probati da ih iznenadi uz podršku publike na "Karađorđu". Dešavanja na meču pratite na MONDU. Izlaze Dolberg i Klasen, ulaze Konadu (2006. godište) i Ouzan (2009. godište). Nova promena Tanjge, umesto Njegoša Petrovića ulazi Dragan Kokanović - 3:1 je za Ajaks i dalje. Prve promene u ekipi Ajaksa, Glok je izašao iz igre, zamenio ga je Mokio, dok je Kajo Enrike ušao umesto Vajndala. Vojvodina je