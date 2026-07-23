Motociklista teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, prebačen u Klinički centar na reanimaciju

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 20 časova na putu ka selu Batušincu teško je povređen 47-godišnji motociklista, saopštili su iz niške Hitne pomoći.

Motociklista je povređen u saobraćajnoj nezgodi kada ga je oborilo vozilo, nakon čega je sa višestrukim povredama prebačen na reanimaciju u Klinički centar. Ekipe Hitne pomoći sinoć su u Nišu zbrinule i biciklistu koji je zadobio povredu ramena prilikom obaranja kod Učiteljskog doma, kao i pešaka koji je zadobio povrede šaka prilikom obaranja u Knjaževačkoj ulici. Sva tri udesa dogodila su se između 20 i 22 časa.