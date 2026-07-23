Na današnji dan, 23. jul: Umrli Domeniko Skarlati, Ejmi Vajnhaus...

N1 Info pre 36 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 23. jul: Umrli Domeniko Skarlati, Ejmi Vajnhaus...
Na današnji dan dogodilo se: 1757. Umro je italijanski kompozitor Domeniko Skarlati, virtuoz na čembalu. Komponovao je 555 sonata za čembalo koristeći novu tehniku kojom je postizao briljantne efekte. 1759. Rusi su u Sedmogodišnjem ratu, pod komandom generala Petra Semjonoviča Saltikova, potukli prusku armiju u bici kod Kaja, na istoku Nemačke. 1828. Vilijem Bart iz Mičigena, SAD, patentirao je "tipografer" koji se smatra prvom pisaćom mašinom. 1840. Britanski
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Na današnji dan, 23. jul: Umrli Domeniko Skarlati, Ejmi Vajnhaus...

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