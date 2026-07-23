Obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u Starom Gracku

N1 Info pre 59 minuta  |  FoNet
Obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u Starom Gracku

Parastosom ispred spomen obeležja u Starom Gracku danas je obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca.

Vladika novobrdski Ilarion je nakon služenja pomena rekao je da se ne može prećutkivati ono što se već 27 godina dešava Srbima na Kosovu i da se laž ne može prihvatiti kao istina. Došli smo da se pomolimo za one koji su pokošeni kada su otišli da, potpuno rasterećene savesti, nastave normalan život, pokupe useve, požnju trudove svojih ruku, računajući - pošteno smo živeli, nikome zlo nismo učinili, šta loše može da nam se desi? Ali, u ovom svetu se dešava loše i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan se dogodio zločin nad 43 Srba u Jabuci kod Foče, niko nije odgovarao

Na današnji dan se dogodio zločin nad 43 Srba u Jabuci kod Foče, niko nije odgovarao

RTV pre 49 minuta
Služen parastos srpskim žeteocima iz Starog Gracka koji su ubijeni pre 27 godina

Služen parastos srpskim žeteocima iz Starog Gracka koji su ubijeni pre 27 godina

Danas pre 4 minuta
Služen parastos srpskim žeteocima iz Starog Gracka koji su ubijeni pre 27 godina

Služen parastos srpskim žeteocima iz Starog Gracka koji su ubijeni pre 27 godina

Serbian News Media pre 59 minuta
Ubijena duša jednog sela: Parastosom u Starom Gracku obeleženo 27 godina od stradanja žetelaca, strašan zločin nad Srbima za…

Ubijena duša jednog sela: Parastosom u Starom Gracku obeleženo 27 godina od stradanja žetelaca, strašan zločin nad Srbima za koji niko nikad nije odgovarao

Kurir pre 1 sat
U Starom Grackom služen parastos ubijenim žeteocima

U Starom Grackom služen parastos ubijenim žeteocima

Telegraf pre 2 sata
Staro Gracko, 27 godina od ubistva 14 žetelaca – odata pošta nastradalima

Staro Gracko, 27 godina od ubistva 14 žetelaca – odata pošta nastradalima

RTS pre 3 sata
Godišnjica ubistva srpskih žetelaca u Starom Grackom: 27 godina od zločina za koji niko nije odgovarao

Godišnjica ubistva srpskih žetelaca u Starom Grackom: 27 godina od zločina za koji niko nije odgovarao

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kosovo

Društvo, najnovije vesti »

Pronađena granata u niškom naselju Čalije

Pronađena granata u niškom naselju Čalije

N1 Info pre 24 minuta
Sedmi Festival slobodnih reka i planina krajem avgusta u selu Topli Do!

Sedmi Festival slobodnih reka i planina krajem avgusta u selu Topli Do!

Plus online pre 44 minuta
Srbija dobila prvog AI asistenta Radoslava koji će raditi u oblasti socijalne zaštite

Srbija dobila prvog AI asistenta Radoslava koji će raditi u oblasti socijalne zaštite

Nova ekonomija pre 9 minuta
Na današnji dan se dogodio zločin nad 43 Srba u Jabuci kod Foče, niko nije odgovarao

Na današnji dan se dogodio zločin nad 43 Srba u Jabuci kod Foče, niko nije odgovarao

RTV pre 49 minuta
Er Srbija prevezla više od 22 hiljade putnika u jednom danu, oborila svoj rekord

Er Srbija prevezla više od 22 hiljade putnika u jednom danu, oborila svoj rekord

Serbian News Media pre 28 minuta