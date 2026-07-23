Obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca u Starom Gracku

Parastosom ispred spomen obeležja u Starom Gracku danas je obeleženo 27 godina od ubistva 14 srpskih žetelaca.

Vladika novobrdski Ilarion je nakon služenja pomena rekao je da se ne može prećutkivati ono što se već 27 godina dešava Srbima na Kosovu i da se laž ne može prihvatiti kao istina. Došli smo da se pomolimo za one koji su pokošeni kada su otišli da, potpuno rasterećene savesti, nastave normalan život, pokupe useve, požnju trudove svojih ruku, računajući - pošteno smo živeli, nikome zlo nismo učinili, šta loše može da nam se desi? Ali, u ovom svetu se dešava loše i