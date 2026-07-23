Usvojena odluka o dodeli turističkih vaučera penzionerima: Kako se prijaviti

N1 Info pre 58 minuta  |  N1 Beograd
Usvojena odluka o dodeli turističkih vaučera penzionerima: Kako se prijaviti

Vlada Republike Srbije usvojila je danas uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji, a ministar finansija Siniša Mali rekao je da je to "još jedan vid podrške i pomoći našim najstarijim sugrađanima, kojima se na taj način dodatno unapređuje kvalitet života", navodi se u saopštenju.

Usvojena je Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, navodi se u saopštenju. "Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara", rekao je ministar Mali. On je dodao da će se
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