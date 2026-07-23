Diplomatski susreti, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

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Rubio i Lavrov razgovarali o Ukrajini, EU usvojila 21. paket sankcija, dok se borbe na terenu intenziviraju uz žrtve u Pavlogradu i na Krimu.

Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov sastali su se u Manili. Razgovarali su o odnosima dve zemlje i potrebi okončanja rata u Ukrajini. Leonid Slucki je naveo da je Lavrov tokom susreta odbacio tvrdnje o preokretu na frontu u korist Kijeva, dok Zelenski tvrdi da Putin priprema novu mobilizaciju i upozorava na rusku blokadu koridora za žito. Beta Nedeljnik Euronews Insajder RTV RTS

Zemlje EU usvojile su 21. paket sankcija koji obuhvata energetiku, finansijske usluge, kriptovalute, ograničenja za preko 100 banaka i 218 novih lica, uključujući vojno-industrijski sektor. Pregovori su bili otežani zbog zaštite ekonomskih interesa pojedinih članica. N1 Info Radio 021 Danas Nova Sputnik Sputnik Telegraf Blic NIN

Ratna dejstva su eskalirala. U ruskom napadu na Pavlograd poginulo je troje ljudi, a 28 je povređeno, dok su u ukrajinskom napadu na Krim stradale dve osobe. Napadnuta je i rafinerija u Uljanovskoj oblasti. RTS

Povodom sastanka u Manili, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se dijalog nastavlja, ali da nema razloga za preterani optimizam. Rubio je komentarisao odnose sa Iranom, dok su Kaja Kalas i britanski šef diplomatije Ed Miliband razgovarali o jačanju partnerstva EU i Velike Britanije. Večernje novosti Sputnik N1 Info Insajder