Diplomatski susreti, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Naslovi.ai pre 11 minuta
Diplomatski susreti, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Rubio i Lavrov razgovarali o Ukrajini, EU usvojila 21. paket sankcija, dok se borbe na terenu intenziviraju uz žrtve u Pavlogradu i na Krimu.

Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov sastali su se u Manili. Razgovarali su o odnosima dve zemlje i potrebi okončanja rata u Ukrajini. Leonid Slucki je naveo da je Lavrov tokom susreta odbacio tvrdnje o preokretu na frontu u korist Kijeva, dok Zelenski tvrdi da Putin priprema novu mobilizaciju i upozorava na rusku blokadu koridora za žito. Beta Nedeljnik Euronews Insajder RTV RTS

Zemlje EU usvojile su 21. paket sankcija koji obuhvata energetiku, finansijske usluge, kriptovalute, ograničenja za preko 100 banaka i 218 novih lica, uključujući vojno-industrijski sektor. Pregovori su bili otežani zbog zaštite ekonomskih interesa pojedinih članica. N1 Info Radio 021 Danas Nova Sputnik Sputnik Telegraf Blic NIN

Ratna dejstva su eskalirala. U ruskom napadu na Pavlograd poginulo je troje ljudi, a 28 je povređeno, dok su u ukrajinskom napadu na Krim stradale dve osobe. Napadnuta je i rafinerija u Uljanovskoj oblasti. RTS

Povodom sastanka u Manili, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se dijalog nastavlja, ali da nema razloga za preterani optimizam. Rubio je komentarisao odnose sa Iranom, dok su Kaja Kalas i britanski šef diplomatije Ed Miliband razgovarali o jačanju partnerstva EU i Velike Britanije. Večernje novosti Sputnik N1 Info Insajder

Povezane vesti »

Kaja Kalas tvrdi: Udaramo Putina gde ga najviše boli; Moskva otkrila šta je Lavrov ispričao Rubiju

Kaja Kalas tvrdi: Udaramo Putina gde ga najviše boli; Moskva otkrila šta je Lavrov ispričao Rubiju

RTS pre 21 minuta
Kalas: Brisel i London produbljuju saradnju na polju bezbednosti i odbrane

Kalas: Brisel i London produbljuju saradnju na polju bezbednosti i odbrane

Insajder pre 1 sat
Kalaš: Brisel i London produbljuju saradnju na polju bezbednosti i odbrane

Kalaš: Brisel i London produbljuju saradnju na polju bezbednosti i odbrane

Euronews pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA Slucki: Lavrov Rubiju preneo stanje na frontu i spremnost za pregovore

UKRAJINSKA KRIZA Slucki: Lavrov Rubiju preneo stanje na frontu i spremnost za pregovore

RTV pre 1 sat
Odlazak Viktora Orbana nije rešio problem: EU usvojila novi paket sankcija Rusiji tek posle velikih ustupaka Grčkoj

Odlazak Viktora Orbana nije rešio problem: EU usvojila novi paket sankcija Rusiji tek posle velikih ustupaka Grčkoj

NIN pre 1 sat
Zemlje EU usvojile 21. paket sankcija protiv Rusije Novo

Zemlje EU usvojile 21. paket sankcija protiv Rusije Novo

REUC pre 3 sata
Zemlje EU usvojile 21. paket sankcija protiv Rusije

Zemlje EU usvojile 21. paket sankcija protiv Rusije

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaCena nafteUkrajinaSergej LavrovEURusijaKijevnafta

Svet, najnovije vesti »

Diplomatski susreti, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Diplomatski susreti, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Naslovi.ai pre 11 minuta
(Video) Stvari su upravo postale ekstremno opasne: Ovaj napad je najava novog pakla: Projektili udaraju po Crvenom moru, gori…

(Video) Stvari su upravo postale ekstremno opasne: Ovaj napad je najava novog pakla: Projektili udaraju po Crvenom moru, gori tanker pun nafte!

Blic pre 21 minuta
Predstavnički dom Kongresa SAD ponovo usvojio simboličnu rezoluciju o okončanju rata sa Iranom

Predstavnički dom Kongresa SAD ponovo usvojio simboličnu rezoluciju o okončanju rata sa Iranom

Nedeljnik pre 1 minut
Ubijen gradonačelnik! Telo našli policajci u opštini, u januaru preživeo atentat: Dosad likvidirano skoro 100 funkcionera u…

Ubijen gradonačelnik! Telo našli policajci u opštini, u januaru preživeo atentat: Dosad likvidirano skoro 100 funkcionera u Meksiku

Blic pre 6 minuta
Talačka kriza u banci! Lopovi krenuli u pljačku, pa zarobili ljude: U toku velika policijska operacija u Bavarskoj, ima…

Talačka kriza u banci! Lopovi krenuli u pljačku, pa zarobili ljude: U toku velika policijska operacija u Bavarskoj, ima povređenih

Blic pre 21 minuta