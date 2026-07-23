Diplomatski susreti u Manili, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Naslovi.ai pre 15 minuta
Diplomatski susreti u Manili, novi paket sankcija EU i eskalacija sukoba

Rubio i Lavrov razgovarali o Ukrajini, EU usvojila 21. paket sankcija, dok se borbe na terenu intenziviraju uz žrtve u Pavlogradu i na Krimu.

Američki državni sekretar Marko Rubio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov sastali su se u Manili. Razgovarali su o odnosima dve zemlje i potrebi okončanja rata u Ukrajini, ocenivši susret kao iskren. Beta Nedeljnik Euronews Insajder

Zemlje EU postigle su dogovor o 21. paketu sankcija Rusiji, koji obuhvata energetiku, finansijske usluge, trgovinu i kriptovalute. Savet EU će tokom dana formalno usvojiti paket. N1 Info Radio 021 Danas Nova Sputnik

Ratna dejstva su eskalirala. U ruskom napadu na Pavlograd poginulo je troje ljudi, dok su u ukrajinskom napadu na Krim stradale dve osobe. Napadnuta je i rafinerija u Uljanovskoj oblasti. RTS

Povodom sastanka u Manili, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se dijalog nastavlja, ali da nema razloga za preterani optimizam niti govora o novoj dinamici mirovnog procesa. Večernje novosti Sputnik

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