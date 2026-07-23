Normalizacija snabdevanja gorivom i uticaj globalnih kriza na tržište

Naslovi.ai pre 39 minuta
Normalizacija snabdevanja gorivom i uticaj globalnih kriza na tržište

Dok se snabdevanje naftnim derivatima stabilizuje korišćenjem rezervi, globalni sukobi i nizak vodostaj Dunava dodatno opterećuju tržište.

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama korišćenje operativnih rezervi evro dizela kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Ministarka Dubravka Đedović Handanović istakla je da ova mera omogućava prevazilaženje trenutnih teškoća bez trošenja državnih rezervi. Odluka je doneta usled otežanog uvoza izazvanog niskim vodostajem Dunava i globalnih tržišnih turbulencija. N1 Info Danas Radio 021 Insajder RTS

Stručnjaci i privrednici potvrđuju da se stanje na tržištu normalizuje, uz napomenu da je uvoz bio otežan zbog niskog vodostaja Dunava. N1 Info Serbian News Media

Istovremeno, situaciju dodatno komplikuju sukobi na Bliskom istoku koji utiču na transport nafte i rast cena sirove nafte Brent. Danas

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