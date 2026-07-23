Odobreno korišćenje operativnih rezervi evro dizela za stabilno snabdevanje

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Ministarstvo rudarstva i energetike omogućilo naftnim kompanijama korišćenje rezervi zbog otežanog uvoza usled niskog vodostaja reka i globalnih tržišnih poremećaja.

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama korišćenje operativnih rezervi evro dizela kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Ministarka Dubravka Đedović Handanović istakla je da ova mera omogućava prevazilaženje trenutnih teškoća bez trošenja državnih rezervi. Odluka je doneta usled otežanog uvoza izazvanog niskim vodostajem Dunava i globalnih tržišnih turbulencija. N1 Info Danas Radio 021 Insajder RTS

Stručnjaci ukazuju da nizak vodostaj Dunava ograničava kapacitet barži, što otežava transport derivata. Rafinerija u Pančevu ostaje ključni faktor stabilnosti, pokrivajući većinu potreba tržišta. RTS Politika