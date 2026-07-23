Vremenska prognoza: Pljuskovi u Beogradu i upozorenje za Grčku

Naslovi.ai pre 2 sata

Nakon jakog pljuska u Beogradu, RHMZ najavljuje širenje padavina, dok je za Grčku izdato crveno upozorenje zbog nevremena.

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano vreme tokom prepodneva, dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu zemlje, gde je na snazi žuti meteo-alarm za Bačku i Banat, a tokom večeri i noći padavine će se proširiti na zapadne i centralne krajeve. Beograd je oko 22.15 časova zahvatio jak pljusak koji je izazvao otežan saobraćaj. Beta RTS RTV Glas Zaječara Blic NIN Telegraf Blic Kurir

Meteorolozi navode da će vetar biti slab do umeren, dok se na istoku i u Vojvodini povremeno očekuju jači udari severozapadnog vetra. Petak donosi promenljivo oblačno vreme, na severu suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima očekuju kiša i pljuskovi. Istovremeno, Grčka je izdala crveno upozorenje zbog najavljenog nevremena, jakih pljuskova i mogućeg grada koji će od 23. do 25. jula zahvatiti i Halkidiki i Solun. N1 Info Dnevnik Radio 021 RTK RTS Blic Euronews NoviSad.com Blic