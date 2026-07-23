Vremenska prognoza: Promena vremena danas i izgledi za naredne dane

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Nakon današnjih lokalnih pljuskova, petak donosi razvedravanje, dok vikend donosi pretežno sunčano i toplije vreme.

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano vreme tokom prepodneva, dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu zemlje, gde je na snazi žuti meteo-alarm za Bačku i Banat, a tokom večeri i noći padavine će se proširiti na zapadne i centralne krajeve. Radarski snimci ukazuju na ulazak kišnog oblaka sa severa oko 15 časova. Beta RTS RTV Glas Zaječara Blic NIN

Meteorolozi navode da će vetar biti slab do umeren, dok se na istoku i u Vojvodini povremeno očekuju jači udari severozapadnog vetra. Petak donosi promenljivo oblačno vreme, na severu suvo uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima očekuju kiša i pljuskovi, uz postepeno razvedravanje krajem dana. Za vikend se prognozira pretežno sunčano i toplije vreme. N1 Info Dnevnik Radio 021 RTK