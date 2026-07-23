Vremenska prognoza za Srbiju: Sunčano prepodne i najava padavina

Naslovi.ai pre 15 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Sunčano prepodne i najava padavina

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje smenu sunca i oblaka, uz lokalne pljuskove i grmljavinu tokom večeri i noći u pojedinim delovima zemlje.

U Srbiji danas preovladava pretežno sunčano vreme tokom prepodneva, dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju na severu zemlje, gde je na snazi žuti meteo-alarm za Bačku i Banat, a tokom večeri i noći padavine će se proširiti na zapadne i centralne krajeve. Temperature će se kretati od 10 do 17 stepeni ujutru, do maksimalnih 25 do 29 stepeni tokom dana. Beta RTS RTV Glas Zaječara Blic

Meteorolozi navode da će vetar biti slab do umeren, dok se na istoku i u Vojvodini povremeno očekuju jači udari severozapadnog vetra. Iako se očekuje osveženje, nema uslova za veće nepogode, a krajem jula najavljuju se novi talasi nestabilnog vremena. N1 Info Dnevnik Blic

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