Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Nedeljnik pre 16 minuta
Đedović Handanović: Naftnim kompanijama dozvoljeno korišćenje operativnih rezervi

Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnele zahtev korišćenje operativnih rezervi evro dizela radi obezbeđivanja sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, saopštila je danas ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Ona je navela da je odluka doneta zbog sve složenije situacije na svetskom tržištu, otežanog uvoza usled niskog vodostaja reka u regionu i sezonskog povećanja tražnje. „Operativne rezerve omogućavaju da se premoste trenutne teškoće u snabdevanju bez trošenja državnih rezervi, da naftne kompanije odmah dobiju gorivo koje im je neophodno i da naše tržište bude dobro snabdeveno, kao i do sada“, istakla je Đedović Handanović. Dodala je da se naftne kompanije trenutno
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