Rubio i Lavrov se sastali u Manili: Razgovarali o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine

Nedeljnik pre 1 dan
Rubio i Lavrov se sastali u Manili: Razgovarali o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Serge Lavrov razgovarali su danas na Filipinima.

Stejt department je izneo malo detalja o sastanku, održanom na marginama godišnjeg skupa ministara spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili. „Razgovarali su o odnosima SAD i Rusije i o potrebi da se okonča rat između Rusije i Ukrajine“, navodi se u saopštenju portparola Stejt departmenta. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je Lavrov preneo Rubiju da su za Rusiju neprihvatljivi nastavak naoružavanja Ukrajine i
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