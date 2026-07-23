Šapić najavio izgradnju 8 kružnih tokova u Zemunu i na Novom Beogradu

Osam kružnih tokova biće izgrađeno na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu, najavio je danas Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, koji se upravo obraća javnosti na redovnoj konferenciju za medije u Starom dvoru, piše Blic.

Šapić je govoreći o novim radovima u prestonici, izneo nov, kako kaže, kapitalan saobraćajan projekat, odnosno potez na kome će biti izgrađeno 8 kružnih tokova. Radi se o potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu. „Ova, da je nazovem, magistrala ili neka vrsta unutrašnjeg prstena, to je danas jedan od najopterećenijih delova grada. Kad pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide