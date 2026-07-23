Zekić: Savet REM-a, uz dogovor, može usvajati odluke i bez izbora predsednika

Nedeljnik pre 27 minuta
Zekić: Savet REM-a, uz dogovor, može usvajati odluke i bez izbora predsednika

Portparolka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je danas da Savet REM može, ukoliko se članovi dogovore, usvajati odluke i dok sednicama predsedava najstariji član, u ovom slučaju Dubravka Valić Nedelјković. „Formalno mogu da donose odluke, ali nisam baš optimistična da će se to desiti.

Hajde da sačekamo sednicu zakazanu za 29. jul, pa da vidimo da li će ipak biti izabrani predsednik i zamenik predsednika“, rekla je Zekić za Udruženje novinara Srbije. Novi saziv Saveta REM-a na prvoj sednici, održanoj 20. jula, nije izabrao predsednika ni zamenika predsednika ovog tela. Kandidati za predsednika Mileva Malešić i Miloš Garić dobili su po četiri glasa, dok je za izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno šest. S obzirom na to da Zakon o elektronskim
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